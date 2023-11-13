«تعليم الوادي» تبحث آليات سد العجز ‏في بعض المواد الدراسية

بحث المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، آليات سد العجز ‏في بعض المواد الدراسية المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الزيادة في بعض التخصصات بجميع أرجاء المحافظة، وخاصة المناطق النائية والبعيدة، جاء ذلك خلال اجتماعه بموجهي عموم المديرية وبحضور إداراتي الشئون القانونية والتنسيق.

تنفيذ حركة ندب للمعلمين لسد العجز

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد على متابعة تنفيذ حركة الندب للمعلمين لسد العجز مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي جرى رصدها خلال المتابعة للمدارس على أرض الواقع، لافتًا إلى عمل تقديم تقرير للإيجابيات والسلبيات والعمل على حلها فوراً.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن وضع خطة عمل للاستعداد المبكر لامتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم المحافظة، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الحضور الكرام على جهدهم المبذول الفترة وما شهدته المحافظة من تأمين وسلامة إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية والتي لاقت استحسان أولياء الأمور والطلاب.