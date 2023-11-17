الوحدة المحلية بطهطا تستعد للانتخابات الرئاسية بخطة طوارئ

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، اجتماعا طارئا لمناقشة أهم الملفات، ومنها منظومة النظافة العامة وجاهزية المعدات بمختلف أنواعها تحسبًا لأي احتمالات أو طوارئ، مع مناقشة أوجه الاستعداد الكامل لعملية الانتخابات الرئاسية وتجهيز مقرات اللجان الانتخابية واللجنة العامة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل التصويت للمواطنين.

تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الاجتماع يأتي حرصًا على بذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات المقبلة، وخصوصًا الانتخابات الرئاسية.

وتطرق أيضًا إلى سبل تفعيل مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين وتوفيرها بمختلف الأماكن بالمركز والتوزيع بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع المجاورة بالإضافة إلى مدينة طهطا وساحل طهطا.

اجتماع مجلس مدينة طهطا

شارك بالاجتماع أحمد محمود حسن سكرتير الوحدة المحلية، ومحمد السيد عبده مدير إدارة تموين طهطا، ورؤساء المجالس القروية ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة ومدير مكتب رئيس المركز ومدير مركز المعلومات والعلاقات العامة بمركز طهطا.

وطالب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ببذل أقصى جهودهم للعمل على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.