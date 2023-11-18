رئيس حي المعادي: الالتزام بجدول زمني لإزالة تعارضات محور الكفراوي

أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، استمرار متابعة أعمال إزالة العقارات التي تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل، في مناطق حيي المعادي وطرة.

وأشار رئيس حي المعادي، خلال جولته لمتابعة أعمال إزالة حصر التعارضات والتعامل معها في امتداد محور حسب الله الكفراوي، إلى متابعة إتمام إزالة حصر عدد من المباني في حي طرة، والاطمئنان على سير الأعمال لإزالة التعارضات لاستكمال المشروع، واختصار وقت التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال المقررة.

محور شمال طرة

الجدير بالذكر، أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأوتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة وكورنيش النيل، ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات.

من ناحية أخرى، رصد حي المعادي مخالفات وتم إجراء إزالة في المهد لغرفة خشب بدون تراخيص بشارع 108، بجوار سور المترو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكل أنواع المخالفات.