طريقة عمل أم علي.. المصري واللبناني زي المطاعم والمحلات

طريقة عمل أم علي من أشهر طرق الحلويات الشرقية المصرية القديمة، وهي عبارة عن رقائق الجلاش أو الميلفيه اللذيذة مع خليط الحليب والمكسرات والقشطة، وصفة لا يمكن مقاومتها، ورغم طريقة أم علي المالح في لبنان، تظل الطريقة التقليدية بالسكر في مصر من أشهر الطرق.

طريقة عمل أم علي

وفيما يلي طريقة عمل أم علي، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات طريقة عمل أم علي

ملفيه مستوى أو رقاق ناشف محمص.

لتر حليب.

علبة قشطة.

مكسرات.

زبيب وجوز هند.

ملعقة صغيرة من القرفة.

السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل أم علي المصرية

- في الخطوة الأولى، ضعي ميلفيه جاهز أو الرقاق بعد تكسيره، أو الجلاش المكسر المحمص داخل وعاء عميق

- ادهني الرقاق، أو الميلفيه أو الجلاش بالسمن، وادخليه على درجة حرارة 150 مئوية في الفرن حتىيتحمص.

- لنجاح طريقة عمل أم علي، ضعي الصينية على شبكة الفرن حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- على الجانب الآخر، اخلطي اللبن والسكر والقرفة في إناء جانبي واخلطي المكونات معا.

- احضري طاجن مربع أو مستطيل الشكل، وكسري الميلفيه، أو ضعي الجلاش أو الرقاق المحمص ثم اسكبي اللبن.

- ضيفي المكسرات حسب رغبتك، والزبيب وجوز الهند على الوجه، ثم ضعي قشطة أو كريمة أو كريم شانتي على الوجه حسب الرغبة.

- في الخطوة التالية، يدخل الطاجن الفرن على الشبكة.

- انتظري حتى تتماسك كل المكونات ويصبح الوجه باللون الذهبي، ثم اشعلي الشواية وأخرجيه من الفرن وقدمي أم علي ساخنة.

طريقة عمل أم علي اللبنانية

ومن مصر لبلاد الشام، تعد أم علي طبق شهير في المطبخ اللبناني وجبة تتألف أساسًا من الفول والأرز مع البصل المقلي والتوابل، وإليك طريقة عمل أم علي اللبنانية التقليدية:

مكونات طريقة عمل أم علي اللبنانية

2 كوب من الفول.

1 كوب من الأرز الطويل الحبة الطويلة منقوع في الماء لمدة نصف ساعة.

2 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

بهارات «ملح، فلفل أسود، بهارات لبنانية (سبع بهارات)، ومكعب مرقة دجاج (اختياري)، ومكعبات خبز عربي محمصة للتقديم».

طريقة عمل أم علي اللبنانية

ابدأي بطهي الفول في ماء مغلي مملح 15-20 دقيقة ثم صفيه واتركه جانبًا.

في مقلاة كبيرة، ابدأي بتسخين زيت الزيتون ثم أضيفي البصل المقطع وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

أضيفي الأرز المنقوع وصفيه من الماء جيدًا وقلبيه مع البصل لمدة دقيقتين.

أضيفي الفول المطهي إلى الخليط وامزجيهم جيدًا.

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من النكهة، يمكنك إضافة مكعب المرقة المفضل.

ضع غطاءً على المقلاة واتركها على نار منخفضة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا.

عند التقديم، قدم أم علي في طبق التقديم وزيّنه بشرائح البصل المقلي ومكعبات الخبز العربي المحمص.