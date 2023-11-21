كيف ستحيي أسرة سهير البابلي ذكرى وفاتها الثانية؟.. سيرتها حاضرة وسط أحبائها

تحل ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلي، اليوم الثلاثاء، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم لعام 2021، بعد صراع طويل مع المرض، بعد ابتعادها في السنوات الأخيرة من حياتها عن الأضواء بشكلٍ عام، لتقضي أوقاتها مع أسرتها وأحفادها.

الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلى، كشف لـ«الوطن» كواليس إحياء ذكرى وفاتها الثانية، مؤكدًا أنه لا توجد طقوس معينة، لاسيما وأن الأسرة تُحيي ذكراها بشكلٍ يومي تقريبًا، قائلًا: «كل يوم نقيم ذكراها، وندعوا لها في السجود وفي مجلس القرآن، ومجلس الصلاة علي الحبيب».

ولازالت أسرة سهير البابلي، على تواصل مستمر مع الحالات الفقيرة التي كانت تساعدهم الفقيدة، لاسيما في السنوات الأخيرة من حياتها، حيث قال زوج ابنتها: «نقيم ذكراها بمساعدة الفقراء التي كانت تساعدهم».

وسبق وكشف رضا طعيمة، عن كواليس علاقته الوطيدة مع سهير البابلي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في وقتٍ سابق، «حببتي أمي بعد أمي مازال معي سبحتك وقرآنك مع نيفين.. لم ننساكِ يوميًا.. اسمك معنا في الدعاء، وبعد مجالس الذكر، وفي حلقات تحفيظ القرآن وفي الصدقات عنكي، وفي ملازمة الدعاء لكي بعد الصلوات».

وأضاف «يظن الناس أننا نتذكرك فقط في ذكري يوم انتقالك للرفيق الأعلي لا يا حبيبتي يا من اخترتي ربك على المال والشهرة وتركتي الدنيا.. اسأل ربي أن يسكنك الفردوس الأعلى».