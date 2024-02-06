الأرواق المطلوبة لأداء الخدمة العامة وكيفية التقديم.. إليك الخطوات

خريجو الجامعات والمعاهد العليا ملزمون بأداء الخدمة العامة لمدة عام واحد، وتتولى وزارة التضامن توزيع الخريجين على المحافظات لأداء الخدمة في أحد المجالات التنموية.

وترصد السطور التالية، الأوراق المطلوبة للخدمة العامة، ومجالات الخدمة العامة، حسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للخدمة العامة

- صورة من البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي «نموذج تسجيل مكلف».

- عدد 2 صورة من الرقم القومي.

- عدد 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- عدد 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- عدد 3 صور شخصية.

- استيفاء الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

مجالات الخدمة العامة

- محو الأمية.

- تنظيم الأسرة.

- مبادرات وزارة التضامن «حياة كريمة، برنامج وعي، وبرنامج فرصة».

- تنمية المجتمعات.

- الأسر المنتجة.

- خدمات تعليمية.

- خدمات طفولة.

- توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، كما يلي.

- التموين

- التأمينات

- العدل

- البنوك

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شروط أداء الخدمة العامة

- الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

- صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعة الخريج.

- حصول شباب الخرجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

- التمتع بالجنسية المصرية.

كيفية التقديم على أداء الخدمة العامة

- التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بالمحافظة المقيمين بها، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة.

- التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على طلب جديد.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.

قرار التكليف بالخدمة العامة يصدر مرتين سنويا

يذكر أنّ قرار التكليف بالخدمة العامة يتم إصداره من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنويا لخريجي الدور الأول والثاني «خريجو الدور الأول خلال شهر سبتمبر من عام التخرج نفسه، خريجو الدور الثاني خلال شهر فبراير».

ويحدد بقرار التكليف أولويات مجالات عمل المكلفين وفقا لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية، إضافة إلى الفترة المسموح بها للتسجيل، ويتم توزيع الخريج على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه يتم إعلان قرار التكليف بالخدمة العامة بالجريدة الرسمية والصحف القومية، وعلى جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والتي تستقبل الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

ويتم منح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف والتي تعد مسوغا أساسيا من مسوغات التعيين.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخدمة العامة

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للشباب فرصة التقديم على الخدمة العامة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، إذ يتم الدخول عليه، واختيار الأيقونة الخاصة بالخدمة العامة، ثم ملء كل البيانات الخاصة بنموذج مكلفي الخدمة العامة.

أماكن الخدمة العامة

ويتم توزيع الشباب لآداء الخدمة العامة في المؤسسات التى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة مثل «محو الأمية، تنظيم الأسرة، مبادرات الوزارات، حياة كريمة، برنامج وعى، برنامج فرصة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة، خدمات تعليمية، خدمات طفولة»؛ ليساعد ذلك على مواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية.

تتمثل المؤسسات التي يتم توزيع الشباب عليها في «الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، التموين، التأمينات، العدل، البنوك، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء».