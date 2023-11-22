«التصديري للتغليف» يوقع بروتوكولا مع كونفدرالية أرباب العمل لدخول السوق الجزائرية

وقع المجلس التصديري للطباعة والتغليف، بروتوكول تعاون مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP بهدف مساعدة الشركات المصرية للدخول إلى السوق الجزائرية، وذلك على هامش البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف.

ووقع البروتوكول من الجانب المصري، سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق ومن الجانب الجزائري، نصر الدين حارك عضو مجلس إدارة الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ورئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى لمصر في السفارة المصرية بالجزائر، وعدد من الحضور ضمن البعثة المصرية للجزائر التي انطلقت يوم 19 نوفمبر الجاري.

وشددت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف على أن البروتوكول ضمن فعاليات البعثة وسيكون نواة لزيادة التعاون مع الجانب الجزائري من أجل النهوض بصادرات قطاع التغليف والطباعة والورق للسوق الجزائري، مشيرة إلى أن القطاع يستهدف نمو صادراته إلى الجزائر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال 2024.

وكشفت سارة إبراهيم، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.

المنتجات المصرية تحظى بقبول في الجزائر

وشددت على أن المنتجات المصرية تحظى بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.