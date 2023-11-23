بيت ثقافة فيصل بالسويس يناقش أدب الحوار والاختلاف

أقام بيت ثقافة فيصل في محافظة السويس محاضرة بعنوان (ثقافة الحوار والاختلاف)، حاضر فيها الأديب والشاعر محمد التمساح، ضمن سلسلة لقاءات حول التعامل مع الآخر واحترام وجهات النظر في الاختلاف.

الحوار مطلب إنساني

وشدد الأديب والشاعر محمد التمساح خلال المحاضرة التي أقيمت ببيت ثقافة فيصل في محافظة السويس، على أهمية الحوار باعتباره مطلبا إنسانيا، موضحاً أنه يتمثل في استخدام أساليب بناءة من أجل إشباع حاجة الإنسان للاندماج والتعاون مع الجماعة والتواصل مع الآخرين، لافتا إلى أن الحوار يحقق التوازن بين حاجة الفرد الاستقلالية وحاجته للتفاعل والمشاركة مع الآخرين ليعكس الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب.

أهداف إيجاد حل وسط بين الآراء

وتحدث محمد التمساح خلال المحاضرة التي أقيمت ببيت ثقافة فيصل عن الأهداف التي تدور حول إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف والتعرف على وجهات نظر الطرف الآخر، موضحا أنه لا بد من حسن الفهم لحجج الطرف الآخر وأدلته وأقواله والظروف المؤثرة على أفعاله وتصرفاته.‏

أداب الحوار بين الأفراد

وأكد محمد التمساح في محاضرته على ضرورة التمييز بين الحوار والجدل، وأوضح أنهما يلتقيان في كونهما حديثاً أو مراجعة للكلام بين فريقين لكنهما يفترقان في أن الجدل فيه شدة في الخصومة والتمسك بالرأي والتعصب له، أما الحوار فهو مجرد مراجعة للكلام دون وجود خصومة وطابعة الأساسي الهدوء.‏

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة بكافة الأقاليم الثقافية.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة والتابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والخطط التوعوية لإثراء الفكر الثقافي لدفع عجلة الحراك الثقافي للحاق بالركب الحضاري والدول المتقدمة.