أستاذ إعلام: «قطاع الأخبار» قدم تغطية للأحداث تليق بالدولة المصرية

أكدت د. هبة شاهين، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت منذ تأسيسها فى الدخول على خط المنافسة مع وسائل الإعلام العالمية، واتضح ذلك النجاح الكبير فى تغطية أحداث الحرب الأخيرة على غزة، حيث أثبتت قناتا «القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز» نجاحاً فعالاً ومؤثراً فى نقل الأحداث. وقالت «شاهين»، فى حوارها مع «الوطن»، إن الأدوار المختلفة والمتكاملة التى قدمتها قنوات المتحدة للمشاهدين فى تغطية أحداث غزة، بما فى ذلك أحداث الهدنة وصفقة الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، جعلت منها هدفاً موثوقاً للنقل من عديد المؤسسات الإخبارية العالمية، منها على سبيل المثال قناة الـCNN.. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لتغطية «القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز» لأحداث الحرب فى غزة؟

- نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ تأسيسها، فى الدخول على خط المنافسة مع وسائل الإعلام العالمية، من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة، خاصة المنصات المرئية، واتضح ذلك النجاح الكبير فى تغطية أحداث الحرب الأخيرة على غزة التى اندلعت فى السابع من أكتوبر الماضى، حيث أثبتت قناتا القاهرة الإخبارية التى أكملت عامها الأول فى الشهر نفسه، وقناة إكسترا نيوز الإخبارية نجاحاً فعالاً ومؤثراً فى نقل الأحداث كما هى على أرض الواقع يعكس مدى قوة قنوات المؤسسة فى كشف الحقائق والمهنية التى تقدمها بها لتكون مصدراً للمعلومات الموثوق بها للعديد من القنوات الإقليمية والعالمية.

من وجهة نظرك ما أسباب تفوق قنوات «المتحدة» فى نقل الأحداث؟

- قناتا القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز أعادتا صياغة الصورة الإعلامية المصرية بما يليق بها، ونجحتا فى نقل الصورة الحقيقية من أرض الواقع دون تحيز أو تضليل، من خلال شبكة واسعة من مراسلى القناتين على الحدود وداخل القطاع المحتل، وبالتالى أصبحت قنوات المتحدة محل ثقة كبيرة للمواطن المصرى، بل والمواطن العربى أيضاً، كذلك نجحت قناة القاهرة الإخبارية وقناة إكسترا نيوز فى نقل الواقع فى غزة بشكل مباشر من خلال إرسال مراسليهما إلى الأرض، وساعد ذلك على بناء جسر من الثقة بين المشاهدين وبين تلك المنصات الإعلامية، «المواطن لما بيشوف بعينه الحدث مباشر بيصدق الوسيلة الإعلامية، ودى نقلة نوعية كبيرة فى إعلامنا المصرى»، حسب وصفها.

الإعلام الإسرائيلى يقدم المادة الإعلامية التى تخدم أهدافه ومساعيه فى القضية الفلسطينية

وما رأيك فى ممارسات الإعلام الإسرائيلى فى تناوله للأحداث بغزة؟

- على مر السنين معروف أن الإعلام الإسرائيلى يقدم المادة الإعلامية التى تخدم أهدافه ومساعيه فى القضية الفلسطينية، وخلال الحرب الأخيرة على غزة تأكد عدم مصداقيته بمحاولاته المتكررة إظهار صور مضللة تثبت معاناة جنود جيش الاحتلال ويتغافل عن نقل معاناة الجرحى والشهداء من أهل غزة، ونظرًا لوجود مصالح مشتركة بين الحكومات، تنقل عنه العديد من وسائل الإعلام الغربية.

وهل نجحت قنوات «المتحدة» فى التصدى لممارسات الإعلام المضلل؟

- بالفعل نجحت قنوات الشركة المتحدة فى مواجهة ممارسات الإعلام الغربى من خلال نقل الصورة كما تحدث فى أرض الواقع من خلال مراسليها، ولكن نحتاج إلى نقل الصورة مترجمة باللغات الخاصة بالإعلام الإسرائيلى والغربى بشكل عام حتى تصل المعلومة إلى عقول شعوبهم. أيضًأ الأدوار المختلفة والمتكاملة التى قدمتها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاهدين فى تغطية أحداث غزة بما فى ذلك أحداث الهدنة وصفقة الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، جعلت منها هدفاً موثوقاً للنقل من عديد المؤسسات الإخبارية العالمية، منها على سبيل المثال قناة الـCNN، فضلاً عن ثقة المواطن المصرى، بل والعربى، بالمحتوى والمضمون الذى يتم بثه على قنوات المتحدة.

محتوى إعلامى مناسب

منذ انطلاقها، اهتمت قنوات الشركة المتحدة بتوعية وتثقيف الشعب المصرى وتقديم محتوى إعلامى يليق بالمشاهدين من مختلف الفئات المجتمعية والأعمار، ولذلك تحولت استراتيجية الإعلام المحلية إلى استراتيجية إقليمية ودولية، وذلك من خلال تقديم الخبر والمعلومة والتحليل التفصيلى المجرد من التحيز، من خلال استوديوهات تحليلية وخبراء فى المجالات الدولية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، مع الاهتمام بنقل صورة الواقع، وهو ما لاقى صدى واسعاً فى جميع أنحاء العالم حتى نقلت عنهما وسائل الإعلام العالمية.