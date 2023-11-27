أستاذ علاقات دولية: إقامة دولة فلسطينية على رأس أولويات مصر

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ مصر صاحبة أدوار متعددة وكثيرة في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، لكن في الفترة الأخيرة، تعرضت القضية الفلسطينية للكثير من المنحنيات الخطرة التي احتاجت إلى الدعم المتزايد، وهو ما فعله الرئيس السيسي بشكل واضح، على اعتبار أنّ الدولة المصرية لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد تولى الرئيس السيسي الحكم بـ3 أشهر فقط، كانت كلمته القوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت ثوابت مصر تجاه القضايا التي توليها أهمية متزايدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للمنطقة العربية والدولة المصرية.

تنفيذ مبدأ حل الدولتين

وتابع: «كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت هذه الثوابت وضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وأنّ الدولة المصرية تسعى في كل الاتجاهات إلى العمل بشكل واضح على إقامة دولة فلسطينية».