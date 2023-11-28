حملة لحماية المستهلك و«محلية قنا» ضد التجار المخالفين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بقيادة، شاذلي البرنس نائب المدينة، عضو المتابعة بالوحدة، حملة المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، كما رافقهم مسؤولين من جهاز حماية المستهلك - تموين البندر - الصحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وتعليمات السيد العميد، طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

المجمعات الاستهلاكية

وتفقدت الحملة عدد من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وشد أعضاء الحملة على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.

حملة تموينية

وبحسب بيان صحفي للوحدة المحلية اليوم، أسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضر تنوعت مابين عدم إعلان أسعار - منتجات مجهولة المصدر - عدم حمل شهادة صحية - نظافة.