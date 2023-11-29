أمين الفتوى: يجوز الاقتراض بدون فوائد لأداء العمرة (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة، مفاده إن اختها تريد أن تقترض أموالا لكى تؤدي العمرة، فهل يجوز ذلك؟

وقال «شلبي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن العمرة لدى جمهور الفقهاء من السنن المؤكدة، ومع ذلك فهي مطلوبة من القادر ماليا وصحيا، مستشهدا بالحديث الشريف «العمرة إلى العمرة؛ كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر».

التبرع بالعمر أمر مباح

وتابع: «لو غير قادر ماليا وهناك من يتبرع له بالعمرة يعنى هبة، فهذا أمر مباح، كما يجوز أداء العمرة على سبيل الزيارة، أما في حالة الاقتراض أو السلف بدون فوائد القرض الحسن، مع قدرة الشخص على سداد الدين فهي تجوز وتعتبر العمرة صحيحة».

وواصل: «لكن لا بد على الشخص المقترض أن يكون قادر على سداد الدين، وليس مجرد السلف، ومن ثم يعجز الإنسان عن السداد، فهذا ليس خطأ في العمرة، بل الطريقة التي حصل منها على المال».