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تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي بفيلم «عادل مش عادل»... محام يواجه عدة مشاكل

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:44 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «عادل مش عادل» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، طرح العمل، في شهر يناير المقبل، بعد الانتهاء من تصويره بالكامل، وانتهاء مرحلة المونتاج.

شخصية أحمد الفيشاوي بفيلم عادل مش عادل 

وعلم «الوطن» من مصادره، أن الفنان أحمد الفيشاوي يجسد شخصية محام يواجه العديد من المشاكل فى حياته المهنية فيضطر أن يكون شاهد زور، وذلك في إطار كوميدي تشويقي.

تفاصيل فيلم عادل مش عادل

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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