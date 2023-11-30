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مراسل قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة» في أثينا: أبناء الجالية المصرية أكدوا حضورهم بالانتخابات

كتب:

منتصر سليمان
09:00 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مراسل قطاع القنوات الإخبارية بـ"المتحدة" في أثينا

مراسل قطاع القنوات الإخبارية بـ"المتحدة" في أثينا

قال عبدالستار بركات، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أثينا، إنّ السفارة المصرية وسط أثينا تقع في مكان استراتيجي، مشيرًا إلى أن العلم المصري الكبير يوجد على مبنى السفارة استعدادا للعُرس الديموقراطي، وهو الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في انتظار أبناء الجالية المصرية المقيمين في اليونان من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف في جولة المراسلين عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك استعدادات تامة داخل السفارة انتظارا للمصريين بدءًا من غدٍ الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، والتوقيت هنا هو نفس توقيت القاهرة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وخلال الأيام الماضية أجرينا لقاءات مع المواطنين في اليونان والجميع أكد حضوره للإدلاء بأصواتهم في الأيام الثلاثة الماضية».

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أثينا: «خلال الأيام الماضية تم عقد اجتماعات للسفير المصري السفير عمر عامر وأعضاء البعثة الدبلوماسية مع أبناء الجالية المصرية سواء داخل أو خارج السفارة للاطلاع على الاستعداد العملية الانتخابية وإعطاء الإجابات على جميع الأسئلة».

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