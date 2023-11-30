مراسل القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»: السفارة المصرية بواشنطن تنهي الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

قال رامي جبر، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من واشنطن، إنّه هناك فارق في التوقيت بين الساحل الشرقي للولايات الأمريكية وساحلها الغربي بنحو 3 ساعات.

استقبال المصريين الراغبين في التصويت

وأضاف «جبر»، في جولة المراسلين عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «السفارة المصرية في واشنطن أعلنت إنهاءها الاستعداد بالكامل سواء على موقعها الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل استقبال المصريين الراغبين في التصويت في مقر البعثة الدبلوماسية بواشنطن».

5 مقرات قنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات الرئاسية

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «هذا المقر هو واحد من 5 مقرات قنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مقر آخر في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس والجنوب الأمريكي بمدينة هيوستن بولاية تكساس».

مقرات الانتخابات في الولايات المتحدة

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية: «بالنسبة إلى مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن، فإنه يخدم ولايات الساحل الشرقي مثل ولايتي فيرجينيا وميريلاند القريبتين جدا من مقر البعثة الدبلوماسية وهناك تركزات من المصريين في هاتين الولايتين، بالإضافة إلى ولايتين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهما نورث كارولينا وساوث كارولينا بالإضافة إلى ولايات الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية التي فيها بعض التركزات للمصريين والذين يحتاجون إلى بضع ساعات حتى يصلوا إلى مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن للإدلاء بأصواتهم».