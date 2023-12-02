رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: متابعة منظمات دولية للانتخابات تأكيد على مكانة مصر الإقليمية

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، يعني بالضرورة وجود اهتمام بالدولة المصرية، كما أنه يعني أن الدولة فاعلة فى المحيط الأقليمي، ويهتم بها الرأي العام العالمي، مشيرًا إلى أن نزاهة العملية الانتخابية، تتوقف على مجموعة من العناصر، أهمها أن تكون هناك متابعة، وجود رقابة دولية، لأنها تعطي ثقة للناخبين فى نتيجة الإنتخابات.

وأضاف خلال لقائه على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنها تعطى ثقة للرأى العام العالمي، والمصري أن الانتخابات نزيهة تحت بصر وبصيرة سواء منظمات أقليمية أو محلية أو منظمات دولية.

وتابع: «احنا فى مرحلة من المراحل كنا بنتحرك لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية، وعندما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نخفيه، فلدينا دستور أو قوانين وإعلام مفتوح وإعلام موازي، ومشاركة من 106 أحزاب، ومشاركة من الآلاف، ومنظمات المجتمع المدني ونقابات مهنية ونقابات عمالية، كما أن الشأن المحيط بالدولة المصرية بيحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الإنتخابية، كما أنها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية».