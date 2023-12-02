تنفيذ 12 قرار إزالة تعد على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم السبت، في تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 19 قيراطاً بناحية «منشية الجرايدة» التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات.

المحافظ: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدّد المحافظ، على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها

ووجه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.