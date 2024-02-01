أفضل أماكن للخروج في القاهرة.. «فسحة على قد الإيد»

أمكان تراثية عتيقة يختلط فيها الفن الفرعوني بالفن الإسلامي بمختلف عصوره، وأماكن أخرى تتسم بطبيعتها الخلابة وجوها المبهج، وثالثة ترى فيها الطابع الشعبي والحضاري، كل ذلك جزء من السمات التي تتميز بها قاهرة الألف مئذنة، أو قاهرة المعز كما يلقبونها، ولذا نحاول أن نقدم لكم عبر سطور التقرير التالي أهم أماكن للخروج في القاهرة.

أماكن للخروج في القاهرة

قبل اختيار أماكن للخروج في القاهرة، يجب مراعاة اهتماماتك وميزانيتك، فإذا كنت مهتمًا بالتاريخ والآثار، فيمكنك زيارة أحد المتاحف أو المواقع الأثرية، وإذا كنت مهتمًا بالفنون، فيمكنك زيارة أحد المسارح أو دور الأوبرا، وإذا كنت تبحث عن مكان للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، فيمكنك زيارة أحد الحدائق العامة، حيث تضم مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض الفنية والمسارح والأماكن الترفيهية الأخرى.

متحف الحضارة المصرية

يقع متحف الحضارة المصرية في منطقة الفسطاط، على بعد نحو 10 كيلومترات من وسط القاهرة، وهو أحد أكبر المتاحف في العالم، ويضم مجموعة ضخمة من الآثار المصرية القديمة، بما في ذلك تمثال أبو الهول وتمثال نفرتيتي.

يتكون المتحف من خمسة طوابق، ويضم كل طابق مجموعة مختلفة من الآثار، من العصر الفرعوني إلى العصر الإسلامي، ويضم المتحف أيضًا مركزًا للمؤتمرات ومكتبة متخصصة في الآثار المصرية.

أماكن للخروج في القاهرة للصحاب

ويوجد في القاهرة أماكن يمكن أن يتجمع فيها الأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة، وجميلة، وعيش لحظات لا تمحى من الذاكرة.

متحف الفن المصري الحديث

يقع متحف الفن المصري الحديث في منطقة الزمالك، ويضم المتحف مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المصرية الحديثة، من اللوحات إلى المنحوتات إلى الفنون الزخرفية، تضم مجموعة المتحف أعمالًا لفنانين مصريين بارزين، مثل محمود سعيد وأحمد صبري ومحمود مختار، ويضم أيضًا مجموعة من الأعمال الفنية العالمية، مثل لوحات الفنان الفرنسي بول جوجان.

متحف الفن الإسلامي

يقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، على بعد حوالي 2 كيلومتر من وسط القاهرة، ويضم مجموعة رائعة من الفن الإسلامي من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المخطوطات والخزف والفسيفساء، وتضم مجموعة المتحف أعمالًا من مصر وبلاد الشام والعراق وإيران وتركيا، ويضم المتحف أيضًا مجموعة من الأعمال الفنية الإسلامية المعاصرة.

المسرح القومي

يقع المسرح القومي في منطقة السيدة زينب، وهو أحد أقدم وأكبر المسارح في مصر، ويقدم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية المصرية والأجنبية، بداية من المسرحيات الكلاسيكية مرورًا بالمسرحيات الحديثة، ويضم المسرح أيضًا مجموعة من الفرق المسرحية المتخصصة، مثل فرقة مسرح الشباب وفرق المسرح القومي.

حديقة الأزهر

تقع حديقة الأزهر في منطقة الأزهر، وهي حديقة عامة كبيرة تقع في قلب القاهرة، وتضم العديد من المعالم التاريخية، مثل مسجد الأزهر وقبة النسر، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتضم العديد من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى العديد من المعالم التاريخية، وتضم الحديقة أيضًا متحفًا للآثار الإسلامية.

ممشى أهل مصر

يقع ممشى أهل مصر على ضفاف نهر النيل، على طول الكورنيش، وهو ممشى جديد تم افتتاحه في عام 2022، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، يمتد ممشى أهل مصر على طول 4 كيلومترات، ويضم العديد من المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، ويضم الممشى أيضًا منطقة مخصصة للأطفال.

قلعة صلاح الدين الأيوبي

تقع قلعة صلاح الدين الأيوبي في قلب القاهرة، وتضم العديد من المعالم التاريخية، مثل مسجد محمد علي وبرج القاهرة، تعود القلعة إلى العصر الأيوبي، وتُعد من أهم المعالم الأثرية في القاهرة، ويمكن للزوار زيارة القلعة والتعرف على تاريخها وهندستها المعمارية.

خان الخليلي

يقع خان الخليلي في قلب القاهرة، وهو سوق تاريخي يعود إلى القرن السابع عشر، ويضم السوق العديد من المحلات التجارية التي تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الملابس والتحف والمجوهرات، يُعد خان الخليلي من أشهر الأسواق في القاهرة.