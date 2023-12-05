نائب وزير الدفاع الصربي: «إيديكس» دليل على تقدم هائل بالصناعات العسكرية المصرية

أكد الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع للموارد والمشتروات بدولة صربيا، أن ما شاهده في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» داخل الجناح المصري، هو دليل على تقدم هائل بالصناعات العسكرية المصرية.

معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

جاء ذلك على هامش استقبال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي له على رأس وفد رفيع المستوى، بجناح الوزارة في معرض إيديكس 2023.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد الصربي، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، حيث أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية المتخصصة للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات استراتيجية جديدة.

3 شركات صربية تشارك في المعرض

من جهته، عبر الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع للموارد والمشتروات بدولة صربيا عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفاً أن دولة صربيا تشارك بثلاث شركات ومن بينها شركة يوجو إمبورت الصربية في هذه النسخة من معرض مصر للصناعات الدفاعية EDEX 2023 وتقوم هذه الشركات بإنتاج العديد من المنتجات الدفاعية الهامة، مشيرا إلى اهتمام الجانب الصربي بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، مؤكداً أن ما شاهده من معدات دفاعية خلال جولته بالمعرض عقب الافتتاح الرسمي يؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.