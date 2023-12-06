إلزامية للامتحان.. تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

تعد استمارة الصف الثالث الإعدادي استمارة إلزامية ومهمة لدخول الطلاب للامتحانات، إذ وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تحرير الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، ولا يجوز الإعفاء من رسومها المقررة بالقوانين، وإلزام ولي الأمر بالسداد.

وبالتزامن مع بدء التسجيل، الذي بدأ أمس الثلاثاء، الموافق 5 ديسمبر، على الموقع الرسمي للوزارة، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، توضح «الوطن» في هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

كيف يتمّ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024؟

1- يدخل الطالب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» من هنا.

2 - يضغط الطالب على تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

3- يتمّ إدخال البريد الموحد الخاص بكل طالب.

4- إدخال البيانات الخاصة بالطالب ورفع صورة واضحة.

5- يتمّ طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بالألوان ويقدمها الطالب للمدرسة.

ما الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية؟

1- يقدم الطالب 5 صور شخصية بخلفية بيضاء بمقاس 4 في 6 عليها يكتب عليها اسمه.

2- تقديم أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الجاري من مكاتب البريد.

3- يقدم الطالب صورتين من إيصال المصروفات.

4- يسدد الطالب أصل رسوم الامتحان بالبريد ويرفق صورتين من الإيصال.

5- يقدم الطالب أصل شهادة الميلاد الخاصة به.

6- إرفاق صورة البطاقة الشخصية، لولي أمره ويكتب عليها رقم التليفون.

7- إرفاق استمارة التقدم الإلكترونية، ويتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

ما هي رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية؟

تقدر رسوم الامتحانات بمبلغ 158 جنيهًا، مع إلزام ولي الأمر بالسداد، وسداد طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بـ10 جنيهات لكل طالب، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري أنه لا يجوز الإعفاء منها.

كما تسدد في حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية، وذلك خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، وجميع مكاتب البريد على أنحاء الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي.