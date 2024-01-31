خطوات استخراج تصريح العمل.. احصل عليه في نفس اليوم

استخراج تصريح العمل، واحدا من الأمور المهمة لراغبي السفر إلى الخارج بهدف العمل، باعتباره شرط أساسي للانتهاء من إجراءات السفر، وهي مهمة كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد في السابق، ولكن تغير الوضع الآن بعدما أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج تصريح العمل بخطوات سهلة وبسيطة والحصول عليه في دقائق معدودة.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية استخراج تصريح العمل، وفقا لما أتاحته وزارة الداخلية تيسيرا على المواطنين الراغبين في السفر بعد إجازات مؤقتة حصلوا عليها لزيارة الأهل والأقارب، ويرغبون في العودة مرة أخرى لممارسة مهنتهم بالخارج.

استخراج تصريح العمل

ويمكن استخراج تصريح العمل بشكل إلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة الرسمية على الإنترنت.

كيف يمكن استخراج تصريح العمل؟

يمكن استخراج تصريح العمل الإلكتروني من خلال بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الإدارة العامة لتصاريح العمل بـ مجمع الخدمات الأمني في القاهرة الجديدة.

كم من الوقت يستغرق استخراج تصريح العمل

يتم تسليم التصريح لأول مرة خلال 24 ساعة من تقديمه، ولكن في حال تجديد التصريح يتم تسليمه في نفس اليوم.

طريقة استخراج تصريح العمل 2023

وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج تصريح العمل 2023، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات، واتباع الخطوات التالية:

- تسجيل مستخدم جديد.

- كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على دليل الخدمات ستجدها أعلى الصفحة على اليمين.

- اختيار طلب استخراج تصريح العمل.

- استكمال الإجراءات الخاصة بالاسم والعنوان والمهنة وتصريح العمل لأي دولة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

- 3 صور شخصية.

- صورة من تأشيرة السفر.

- صورة الصفحة الأولى من جواز السفر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شراء ورقة تسمي «طلب لأول مرة» من إدارة تصاريح العمل.

خطوات استخراج تصريح العمل لأول مرة

فعلت الوزارة في الفترة الأخيرة، استخراج تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بالخارج بجميع الدول بالخارج، عبر موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بعد أن كانت تقتصر على عدد من الدول كمرحلة أولى، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنا.

وعلى من يرغب في استخراج تصريح عمل أون لاين اتباع الخطوات التالية:

- يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- ستظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على أيقونة باسم «تصاريح العمل».

- يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

- إذا لم يكن لديك حساب، يجب أن تنشئ حساب على الموقع عن طريق اختيار «إنشاء حساب جديد»، ثم إدخال كافة البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والوظيفة.

- وعند اختيار الخدمة المطلوبة، يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

يتم تحديد طريقة دفع الرسوم، وتحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح عمل أون لاين

1 - صورة من البطاقة الشخصية.

2 - صورة من جواز السفر.

3 - صورة من تصريح العمل القديم.

4 - صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

5 - صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة.

رسوم استخراج تصريح العمل

- رسوم استخراج تصريح العمل 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.

هل يمكن استخراج تصريح العمل لشخص آخر؟

وهناك أشخاص لا يسعفهم الوقت أو الظروف لاستخراج تصاريح العمل بأنفسهم، لذا يتساءلون عن إمكانية فعل ذلك بتوكيل شخص آخر، إذ يمكن بعد تحضير الأوراق المطلوبة أن يتقدم الشخص إلى مصلحة العمل بنفسه أو من يحل مكانه بموجب توكيل رسمي مسجل بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل، والذهاب إلى مقر الإدارة العامة لاستخراج التصاريح في القاهرة الجديدة، واتباع الخطوات المذكورة أعلاه للانتهاء من استخراج تصريح العمل لأحد أقاربه أو ذويه.