فتح باب الاقتراع أمام المواطنين في قصر النيل والشروق.. والشباب بالصدارة

افتتحت اللجان الفرعية بدائرتي قسم قصر النيل والشروق أبوابها اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط حضور أمني مكثف وتواجد رؤساء اللجان.

وشهدت اللجان الفرعية بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني وبمدينة الشروق، إذ توافد عدد كبير من الناخبين الذين اصطفوا أمامها إيذانا بفتحها رسميا في التوقيت المحددة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام 9 صباحًا، إذ يستمر التصويت على مدار 3 أيام بدءا من هذا التوقيت وحتى 9 مساءا.

وكان الشباب في مقدمة الصفوف أمام المقار الانتخابية بالشروق، إذ حرص العديد منهم على التواجد أمام اللجان الفرعية قبل الموعد المحدد لفتح باب التصويت، وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأول الانتخابات الرئاسية 2023 اصطفاف طوابير المواطنين أمام المقار الانتخابية قبل موعد التصويت بما يقرب الساعة.