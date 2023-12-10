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انتخابات المصريين بالداخل

بدء التصويت في لجان مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر الجديدة وسط تواجد أمني

كتب:

علي سمير ومحمد عبدالعزيز
09:17 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات الرئاسية

التصويت في الانتخابات الرئاسية

اصطف العديد من الناخبين أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الانتخابات لاختيار رئيس جديد لقيادة مصر.

كما بدأ التصويت بالانتخابات الرئاسية في معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي والعديد من المقرات الانتخابية بمصر الجديدة وسط توافد عشرات المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص رجال قوات الأمن على التواجد مبكرًا لتأمين العملية الانتخابية، بينما يصطف المواطنين داخل اللجان لبدء التصويت وخارجها لانتظار دخولهم.

 

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