حزب الإصلاح والنهضة: الناخبون يوجهون رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة حضارة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ المصريين يوجهون رسالة للعالم أجمع، بأن مصر دولة حضارة ولديها شعب يختار بالحرية والديمقراطية والمشاركة، ومصطف حول دولته واختياراتها الاستراتيجية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلته على قناة «CBC»، أنَّ مصر رائدة الإقليم، ورائدة الأمة العربية، في كل الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالمجتمع المصري حريص على المشاركة بالانتخابات، لأنه يقوم على الإيجابية والحرية والمشاركة في اختيار القرار، إذ تمّ عمل تسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن، حرصًا على مشاركة كل الفئات، وأيضًا المرأة المصرية التي تعد أكثر الفئات لديها حساسية وطنية.