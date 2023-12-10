«عم حسنين» يُجمل شوارع الزاوية الحمراء في أول يوم انتخابات: «بلدنا تستحق»

منذ السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، يمسك العم حسنين، بمكنسته ويعيد الروح إلى منطقته السكنية بحي الزاوية الحمراء، فينظف الشوارع تارة، ويجعلها عنوانا عن مدى تحضر بلده، فلا تجد ورقة ملقاة، بل استطاع أن يمارس مهنته على أكمل وجه.

عم «حسنين» يشارك في الانتخابات الرئاسية بتنظيف الشوارع

العم حسنين محمد، عامل نظافة بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، قرر أن يشارك في الانتخابات الرئاسية ولكن على طريقته الخاصة، فأصر على أن تظهر المنطقة التي يوجد بها أكثر من لجنة انتخابية، أن تكون نظيفة تمامًا وخالية من أي مخلفات، فتمكن في ساعات قليلة أن يعيد المشهد الحضاري إلى الشوارع.

إذ يروي العم «حسنين» في حديثه لـ«الوطن»: «أنا موجود من الساعة 7 الصبح، وحاولت أخلي الشوارع والطرق نضيفة، عشان أسهل على الناس المشاركة في الانتخابات، وصورة بلدنا هي أهم حاجة عندي».

الانتخابات الرئاسية

سيرا على الأقدام أو باستقلال العربيات والمواصلات العامة، لن تجد في الشوارع سوى أماكن نظيفة، إذ أثبت المواطنون المصريون أنهم على وعي كامل بالمسؤولية تجاه وطنهم، فكل منهم حاول أن يشارك بصورة إيجابية لحظة انطلاق الانتخابات الرئاسية هذا العام.

يعد اليوم هو الأول لبداية العملية الانتخابية، الذي شهد حشود المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.