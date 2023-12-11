بملابس بدوية.. «سالم» وزوجته يشاركان في انتخابات الرئاسة بكفر الشيخ (صور)

بملابس بدوية، حرص زوجان على المشاركة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، والتي تمتد حتى غد الثلاثاء.

وحضر الزوج سالم أحمد، صاحب الـ29 عاماً، وزوجته آمال عيد، صاحبة الـ23 عاماً، المقيمان بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد فرحات ببيلا بكفر الشيخ، قاطعين عشرات الكيلومترات لتأدية الواجب الوطني.

«أنا وزوجتي مواليد كفر الشيخ، ولكن مقيمين حالياً في مركز بلقاس، بس لجنتنا الانتخابية لسه في كفر الشيخ ، وعشان كده جبتها وجيبت عشان ندلي بصوتنا في الانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطني علينا زي الخدمة العسكرية بالضبط ولازم كلنا نأديه»، كلمات قالها سالم أحمد، لـ«الوطن».

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف «أحمد»، «إحنا بنشارك في الانتخابات عشان مستقبل أفضل لأولادنا أنا من وقت ما بقا ليا صوت انتخابي وأنا مش بسيب أي انتخابات وكل انتخابات بننزل أنا وزوجتي بزينا البدوي نشارك في الانتخابات، ومعظم البدو بيشاركوا في الانتخابات، وبإذن الله هفضل أشارك كل انتخابات عشان خاطر مصر».

وحرصت الزوجة آمال عيد علي ارتداء الزي البدوي المعبر عن ثقافة البدو الرُحّل خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية: «روحت أدليت بصوتي في الانتخابات بلبسي البدوي لأنه هو زينا الموحد إللي بنلبسه في كل مكان وبيعبر عننا وعن ثقافتنا، وسعيدة إني شاركت في الانتخابات الرئاسية عشان مستقبل أفضل لأطفالي الثلاثة، وإن شاء الله هتنزل نشارك علي طول ولما ولادنا يكبروا ويكون ليهم صوت انتخابي هينزلوا معانا».