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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس دائرة المقطم: التصويت استمر في إحدى اللجان أمس حتى 12 صباحا

كتب:

محمد عيسى
05:32 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل

جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل

قال المستشار وجدي عبدالمنعم، رئيس اللجان العامة للانتخابات الرئاسية في المقطم، إن المرشح محمد فريد زهران، أدلى بصوته في الانتخابات بإحدى مدارس المقطم في اليوم الأول للاقتراع، ولم يبدي أية ملحوظات على عملية التصويت أو الاقتراع.

وأشار إلى أن مدرسة تحيا مصر شهدت كثافة كبيرة، وظلت تعمل حتى الساعة 12 صباحا.

وجاءت كلمته خلال الموتمر الصحفي المنقعد الآن بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات للكشف عن آخر مستجدات العملية الانتخابية.

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