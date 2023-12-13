«المصري للفكر والدراسات»: ختام ناجح للاستحقاق الانتخابي الأهم

رصد تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الأربعاء 13 ديسمبر، من عملية فرز نتائج التصويت والاقتراع بعد تلقيها جميع محاضر الفرز من اللجان العامة بمختلف المحافظات، وكانت لجان الاقتراع أغلقت بعموم الجمهورية أبوابها، بعد انقضاء ثلاثة أيام نشطة شهدت الدولة المصرية خلالها حالة كبيرة من الزخم الانتخابي، الذي وُصف وفق تصريحات المتابعين بالمنظم واللائق بصورة ومكانة الدولة المصرية، ليكون ذلك برهانا جديدا على رغبة مصر والمصريين في إكمال طريق التطوير السياسي الذي انطلقت أولى خطواته منذ سنوات.

عملية سلسة

يُجمع أغلب الناخبين الذين أدلوا بصوتهم خلال الأيام الماضية على سهولة ويسر تجربة الاقتراع بمختلف اللجان الفرعية، والتي فاق عددها 11 ألف لجنة فرعية، موزعين على 27 محافظة، حيث لم تكن تستغرق هذه العملية في معظم الأحوال سوى دقائق معدودة، كما أنها كانت تسير منذ لحظة وصول الناخب لحرم المجمع أو المركز الانتخابي، وحتى وضع ورقة انتخابه في الصندوق بشكل متسق ومتتابع، وهو ما يعتبر انعكاسا واقعيا للمجهودات الكبيرة التي بذلتها كل أجهزة الدولة المعنية على مدار أسابيع.

الهيئة الوطنية للانتخابات

فما أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أواخر سبتمبر الماضي عن دعوتها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، إلا وبدأت كل الأجهزة القضائية والتنفيذية في اتخاذ إجراءاتها لتنفيذ هذا الاستحقاق الذي نظمته مواد الدستور، تماشيا مع الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة والذي مر بمراحل مختلفة، مثل تلقي طلبات الترشح، وعمل التوكيلات الانتخابية بمقار الشهر العقاري، وتسهيل وتأمين اللقاءات المؤتمرات الانتخابية لمختلف المرشحين، وصولا إلى تنظيم وتوفير احتياجات اللجان الانتخابية.

والتي كان من بينها توفير صناديق انتخابية كافية بكل لجنة، علاوة على وضع حواجز وستائر لضمان حرية الناخب في اختيار مرشحه المفضل، وأيضا توفير كراسي متحركة لنقل كبار السد وذوي الهمم، فضلا على تعيين سيدة ضمن فريق اللجنة الإداري، وذلك للكشف عن هويات السيدات المنتقبات دون حرج العرض على الموظفين من الرجال، بالإضافة عن تأمين حرم لا يقل بعده عن 50 مترا حول المقر الانتخابي، وذلك لضمان خلوه من أية دعايات انتخابية تؤثر على قناعات الناخبين.