شكاوى المياه.. خطوة سريعة للإبلاغ عن الانقطاع أو ضعف الضخ

ضعف المياه أو انقطاعها من فترة لأخرى قد يحدث في بعض الأماكن، لذا يهتم البعض بمعرفة طرق تقديم شكاوى المياه والتواصل مع الشركة لعرض المشكلة أو تقديم بلاغ بالشيء المتضرر منه الشخص من انقطاع أو تسريب أو كسر ماسورة، وهو ما تتيحه شركات الصرف الصحي في العديد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، تيسيرًا على المواطنين في مختلف الأوقات بدلًا من الذهاب إلى مقار الشركات وتضييع الوقت والجهد.

وفي السطور التالية، نستعرض طرق تقديم شكاوى المياه عند انقطاعها أو ضعفها أو لتقديم طلب سيارات مياه صالحة للشرب في أوقات أعمال الصيانة والتصليح لمواسير وخطوط المياه المختلفة التي تعلن عنها الشركة في بعض الأحيان.

شكاوى المياه

يمكن التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتقديم شكاوى المياه حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، عن طريق الخط الساخن أو من خلال خدمة العملاء، وغيرها وهو مانعرضه فيما يلي:

الإبلاغ عن كسر أو ضعف أو قطع المياه

– الاتصال بالخط الساخن 125 – 175.

– كما يمكن الدخول على موقع شركة مياه الشرب الإلكتروني وملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكّد من أنّ البيانات التي تم إدخالها صحيحة والتي تشمل الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

– إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى.

– متابعة الشكوى مع الجهة المكلفة بالمعاينة سواء الشبكة أو المعمل والفحص طبقا للمدد المخصصة لكل شكوى.

كم تستغرق شكاوى المياه للاستجابة؟

وتكون المدة الزمنية لشكوى انقطاع المياه 4 ساعات، وشكوى الضعف أو كسر أو تسريب أو طفح مياه تستغرق 12 ساعة، وساعتين بالنسبة لشكوى جودة المياه كمؤشرات مبدئية لحين الحصول على نتيجة المعمل.

– بعد التأكّد من إزالة أسباب الشكوى خلال المدد المقررة يتمّ التواصل مع العميل وإخطاره.

تقديم شكوى استهلاك المياه أو قراءة خاطئة للعداد

وحال وجود شكوى بشأن التضرر من استهلاك المياه أو قراءة عداد المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

– يمنح العميل رقم انتظار ونموذج الشكاوى ليتم ملئه.

– يتم تحرير طلب فحص عداد ثم المعاينة على الطبيعة من قبل لجنة.

– إصدار إذن دفع فحص العداد وتوجيه العميل للخزينة للسداد.

– دفع رسوم فحص العداد من العميل.

– إصدار إيصال السداد من أصل و3 نسخ.

– إرسال صورة من إيصال السداد لموظف الشباك، ثم تسجيل طلب الفحص بالسجل.

– فحص العداد واستلام نتيجة الفحص.

– التواصل مع العميل وإخطاره بنتيجة الفحص.

تقديم شكاوى المياه

يمكن تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الضغط هنا.

-الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه.

- تطبيق واتساب على الرقم 01221799777.

- تطبيق 125.

- الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

عناوين مراكز خدمة عملاء مياه الشرب بالجيزة

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – في شارع النيل.

2 – ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان: الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4 – أرض اللواء – العنوان: شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان: شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6 – الرماية – العنوان: شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – في تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان: شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – شارع المستشفى أمام السنترال.

أرقام طوارئ مياه القاهرة

أرقام طوارئ المياه: 23912136 – 23907141 – 26035014.

رقم الشركة القابضة للمياه: 02/24583591 – 02/24583596.

الخط الساخن للشركة القابضة للمياه: 125.

شكاوى الصرف الصحى في القاهرة والإسكندرية: 175.

رقم طوارئ المياه بكفرالشيخ: 3234869.

أرقام شكاوى المياه الخط الساخن رقم طوارئ المياه بالحامول: 3800260.

رقم طوارئ المياه بيلا: 3604464.

رقم طوارئ المياه ببلطيم: 2513502.

رقم طوارئ المياه سيدي سالم: 2416917.

رقم طوارئ المياه بمطوبس: 2712930.

رقم شكاوى انقطاع المياه رقم طوارئ المياه بدسوق: 2640392.

رقم طوارئ المياه محلة أبوعلى: 2593205.

رقم طوارئ المياه بقلين: 3400908.

رقم طوارئ المياه بفوه: 2960271.

رقم طوارئ المياه بابشان: 2625762.

الغربية على رقم واتساب تمّ تخصيصه لمحافظة الغربية فقط وهو 01200366333.