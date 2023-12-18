كيف نجح المصريون في اختيار رئيس لمنصب رئيس الجمهورية؟

قالت آلاء برانية، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القيادة السياسية راهنت على وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالدولة المصري وبالطبع كسبت الرهان، وكان لنجاح المصريين في اختيار رئيس له عدة دلالات مهمة.

الدلالة الأولى

وأضافت «برانية» لـ «الوطن»، أن أول هذه الدلالات إصرار القيادة السياسية على خروج الانتخابات الرئاسية بصورة تشرف كل مصري في ظل تحديات عدة داخلية وخارجية، حيث اتسمت الانتخابات بالتعددية والشفافية والنزاهة، ولم تتلق الهيئة الوطنية أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع وهو ما ينم على الحرص الشديد على تنفيذ مستخلصات الحوار الوطني الذي أجرته القوى السياسية المختلفة خلال الشهور الماضية.

الدلالة الثانية

ثاني هذه الدلالات بحسب «برانية»، أنه كان هناك تناغم بين مؤسسات الدولة وتنسيق تام حول العملية الانتخابية والحرص على إدلاء كل مواطن حقه في الاقتراع: «لاحظنا وجود مهم لوزارة الداخلية وانتشارها المكثف حول اللجان وتعاون وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل العقبات أمام الناخبين من كبار السن وذوي الهمم، أيضا الوجود المهم لوزارة الصحة عن لجان الاقتراع ومن قبل ذلك وزارة الهجرة والخارجية ودورهم المهم في تذليل العقبات أمام الناخبين المصريين في الخارج».

الدلالة الثالثة

ثالث الدلالات هو أن الانتخابات الرئاسية أثبتت أن هناك تحولاً محورياً في تأثير الأحزاب السياسية على الأرض، بحسب الباحثة بالمركز المصري، وقدرتها على تشكيل الوعي السياسي للشباب ودورها المهم في انتعاش الحياة السياسية في الدولة المصرية، كما أثبتت بأن الشباب المصري ما زال في جعبته الكثير فكان له أكثر من دور في الانتخابات سواء من خلال الأحزاب المختلفة أو متطوع كما ظهر في وجود حياة كريمة وبعض منظمات المجتمع المدني أو كمشارك في العملية الانتخابية فكان له النصيب الأكبر من المشاركة، مشددة: «الأمر الذي يثب أن لدينا شباب واع قادر على قيادة مؤسسات الدولة في الفترة القادمة».

الدلالة الرابعة

الدلالة الأخيرة والرابعة، حددتها آلاء برانية، في أن الدولة المصرية جنت في الانتخابات الرئاسية ثمار جهدها وعملها طيلة العشر سنوات الماضية في الاستثمار في البشر والعمل على تمكين الشباب والسيدات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاهتمام بكبار السن والأطفال وذوي الهمم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فكان لتلك الجهود المردود الواسع في الحرص على المشاركة لاختيار إكمال مسيرة التنمية والبناء.