عاجل| تحذير لـ 5 فئات من مغادرة المنزل غدا إلا للضرورة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

بات القلق يسيطر على الجميع، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها طقس الغد، إذ تشهد الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة ل٥ فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية فمن هم .

في ظل التغيرات الجوية المختلفة التي تشهدها البلاد، خاصة مع قرب أول أيام فصل الشتاء، نشهد نشاطا في حركة الرياح قد تكون مثيرة للأتربة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية.

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه ل" الوطن" على وجوب بقاء ٥ فئات داخل المنزل باعتبارها الاكثر تأثر بطقس الغد وهم على النحو التالي :

- الحوامل.

- كبار السن.

- الأطفال.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

ونصح هؤلاء الفئات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم ولتجنبهم الإصابة بالأمراض الفيروسية، التي تنتشر مع هبوب الرياح المحملة بالأتربة.

بعض النصائح للتعامل مع التقلبات الجوية، يمكن استعراضها وفقا الحداد :

- الحرص على ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل، لتجنب دخول الأتربة إلى الرئتين، ليعاني الشخص من صعوبة في التنفس.

- الحرص على إغلاق جميع نوافذ المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الداخل.

- المتابعة الدورية لنشرات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة ما يحدث لحظة بلحظة.

- ضرورة استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب، لمرضى الجيوب الأنفية في مثل هذه الأجواء .