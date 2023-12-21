كيفية ترخيص مخبز بلدي في الشرقية.. الشروط والمواصفات المطلوبة

أعلنت وزارة التموين، فتح الباب أمام المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص مخبز بلدي، في محاولة للتيسير على المواطنينن، دون اللجوء لمناطق بعيدة عن منطقتهم السكنية.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، في حديثها لـ«الوطن»، إنّ المحافظة تعمل بطاقة تتخطى 2500 مخبز بلدي، وتنتج نحو مليون رغيف خبز يوميًا، لتغطية احتياجات المستحقين لرغيف الخبز، والبالغ عددهم نحو 5 ملايين و100 ألف مواطن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كيفية الحصول على ترخيص مخبز بلدي من وزارة التموين، والخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم والمواصفات المطلوبة من الوزارة.

وأوضح محمد حسن مدير إدارة شؤؤن التموين بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في حديثه لـ«الوطن»»، أنّ وزارة التموين؛ تتيح للمواطنين التقديم على ترخيص مخبز بلدي، لكن بشروط ومواصفات يجب استيفائها، وهي كالتالي:

كيفية التقديم على ترخيص مخبز بلدي

- تقديم طلب لوزارة التموين للحصول على ترخيص مخبز بلدي.

- تُخاطب الوزارة؛ مديرية التموين التابع لها المواطن، ثم يتم توجيه الطلب للإدارة المختصة.

- الموافقة على دراسة الطلب المقدم للتموين، كما يؤخذ في الاعتبار أولوية تقديم الطلب.

- حصر عدد المخابز الموجودة بالمنطقة المقيم بها المتقدم للطلب، وتحديد أولوية تنفيذ المخبز بناءً على عدة شروط تحددها الوزارة في المعاينة، مثل أنّ يكون المكان بحاجة لمخبز أم لا، على أنّ يكون أبعد مخبز عن منطقة المتقدم نحو كيلومترين.

- ترد مديرية التموين، على المذكرة وفحص الحالة، وفي حال الموافقة يُخطر صاحب الطلب.

- في حال الموافقة، يُعلم المتقدم بتجهيز المكان بمواصفات الوزارة المطلوب توافرها في المخبز البلدي.

شروط إنشاء المخبز البلدي

وتحدد الوزارة شروط ومواصفات المخبز البلدي، كالتالي:

- مساحة المكان 65 مترًا وارتفاع الجدران نحو 4 أمتار.

- تجهيز المعدات والأدوات.

- معاينة المكان بعد الانتهاء من التجهيزات، وفي حالة استيفاء المطلوب، يُستخرج جواب وتُصدر الرخصة للمخبز البلدي.

- يستخرج صاحب الطلب، سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية ويؤمن على تراخيص المخبز.

- تُصرف حصص الدقيق لبدء تشغيل المخبز