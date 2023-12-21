جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 لأولى إعدادي بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بالسويس الذي ينطلق الخميس 11 يناير 2024، بمختلف مدارس السويس التابعة للإدارت التعليمة الثلاث شمال وجنوب السويس والجناين

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بالسويس

وجاء إعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس متضمناً جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بالسويس، والذي تشهد مدارس محافظة السويس انطلاقه الخميس 11 يناير.

الخميس 11 يناير: مادة اللغة العربية فترة أولى مدة اللجنة ساعتين ونصف، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدة اللجنة ساعة ونصف الفترة الثانية

السبت 13 يناير: الفترة الأولى الدراسات الاجتماعية مدة اللجنة ساعتين، الفترة الثانية دادة التربية الفنية ومدة اللجنة ساعتين أيضاً.

الأحد 14 يناير: فترة أولي مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، والتربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف، فترة ثانية .

الاثنين 15 يناير: الفترة الأولى مادة اللغة الإنجليزية، ومدتها ساعتين، ومادة الجبر فترة ثانية و مدة اللجنة ساعة ونصف فترة ثانية.

الثلاثاء 16 يناير: مادة العلوم لمدة ساعتين

امتحانات المستوى الرفيع للصف الأول الإعدادي بمدارس السويس للغات

نوهت مديرية التربية والتعليم، ضمن جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الإعدادي بالسويس عن جدول امتحانات مادة المستوى الرفيع للصف الأول الإعدادي لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة، أنها سوف تجرى يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري للغة الأجنية الأولى، ويوم الخميس 28 للغة الأجنبية الثانية.