رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

استشاري أورام يحذر: لو دور البرد استمر أكثر من شهر اذهب للطبيب فورا

كتب:

منتصر سليمان
04:46 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
عماد برسوم

عماد برسوم

قال الدكتور عماد برسوم، استشاري علاج الأورام بجامعة نيوكاسل في إنجلترا، إن أورام الرئة من أكثر الأورام التي تسبب الوفاة، وثاني أكثر نوع من أنواع الأورام الذي يصاب به الرجال والسيدات، وبالنسبة للرجال فإن سرطان البروستاتا رقم واحد وبعدها الرئة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أن نسبة الوفيات بسبب سرطان الرئة عالية جدًا، وبالتالي فإن التوعية ومحاربة وقهر المرض ومساعدة الناس للعلاج منه مهمة للغاية، إذ أن نسبة كبيرة من حالات أورام الرئة تُكتشف في مراحل متأخرة.

نسبة الشفاء في المراحل المتأخرة بسرطان الرئة قليلة

وتابع: «نسبة الشفاء في المراحل المتأخرة بسرطان الرئة قليلة للغاية، فلا تتعدى نسبة الـ2%، أما اكتشاف مرض سرطان الرئة في المراحل المبكرة، فإن نسبة الشفاء تكون أعلى بكثير».

أعراض الرئة

وأكمل: «أعراض أورام الرئة عامًة تكون الكحة، ولذلك فإن الكحة المستمرة والتي تزداد باستمرار وغير مصاحبة برشح أو برد أو سخونة، ولو استمر دور البرد أكثر من شهر أو شهر ونصف من الحكمة أن تتوجه إلى طبيب لتوقيع الكشف الطبي والقيام بعمل أشعة مقطعية من أجل الاكتشاف المبكر». 

اقرأ المزيد:

«علاج الأورام السرطانية»: ملء استبيان المبادرة «أون لاين» لتحديد الفحص الدوري

«شفاء الأورمان» تشارك في ندوة حول تحديات علاج الأورام بمصر وبريطانيا

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومركز علاج الأورام لتطوير الخدمات الطبية

تطوير مستشفى علاج الأورام بالمجان بالإسكندرية.. الأول على الشرق الأوسط

محافظ الإسكندرية: تزويد مستشفى علاج الأورام بأحدث 3 أجهزة إشعاعية

مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام السرطانية: الاكتشاف المتأخر للمرض يصعب العلاج
بقلم منتصر سليمان