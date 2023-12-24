استشاري أورام يحذر: لو دور البرد استمر أكثر من شهر اذهب للطبيب فورا

قال الدكتور عماد برسوم، استشاري علاج الأورام بجامعة نيوكاسل في إنجلترا، إن أورام الرئة من أكثر الأورام التي تسبب الوفاة، وثاني أكثر نوع من أنواع الأورام الذي يصاب به الرجال والسيدات، وبالنسبة للرجال فإن سرطان البروستاتا رقم واحد وبعدها الرئة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أن نسبة الوفيات بسبب سرطان الرئة عالية جدًا، وبالتالي فإن التوعية ومحاربة وقهر المرض ومساعدة الناس للعلاج منه مهمة للغاية، إذ أن نسبة كبيرة من حالات أورام الرئة تُكتشف في مراحل متأخرة.

نسبة الشفاء في المراحل المتأخرة بسرطان الرئة قليلة

وتابع: «نسبة الشفاء في المراحل المتأخرة بسرطان الرئة قليلة للغاية، فلا تتعدى نسبة الـ2%، أما اكتشاف مرض سرطان الرئة في المراحل المبكرة، فإن نسبة الشفاء تكون أعلى بكثير».

أعراض الرئة

وأكمل: «أعراض أورام الرئة عامًة تكون الكحة، ولذلك فإن الكحة المستمرة والتي تزداد باستمرار وغير مصاحبة برشح أو برد أو سخونة، ولو استمر دور البرد أكثر من شهر أو شهر ونصف من الحكمة أن تتوجه إلى طبيب لتوقيع الكشف الطبي والقيام بعمل أشعة مقطعية من أجل الاكتشاف المبكر».