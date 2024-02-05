بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.. قدم تظلّمك

يرغب أصحاب الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، في معرفة حال الشكوى التي قدموها بسبب التأخر في صرف الدعم أو عدم صدور بطاقات لهم سريعا في حال تجديدها، وهو ما يتاح معرفته من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التي تقدم خدمات أون لاين دون الذهاب إلى مقار الوحدات الاجتماعية وغيرها.

وفيما يلي نعرض رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وخطوات تقديم شكوى أو الاستعلام عن شكوى قديمة، وفقا لما تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

يمكن الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا

بعد الدخول على الرابط يتم كتابة الرقم القومي له فى الجزء المخصص.

يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، والتي تشمل بيانات الشخص المتقدم، لمعرفة نتيجة الشكوى وهي: المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة «ساري - تجميد - إيقاف» وسيتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.

وإذا كانت بطاقة تكافل وكرامة سارية، يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

ويمكن تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة تسجيل الشكاوى، يتم كتابة الرقم القومي

- ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- سيظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات المطلوب منه استكمالها لمتابعة الشكوى وهى

- كتابة المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له.

- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات، وعنوان الإقامة بالوصف التفصيلى، رقم التليفون المحمول.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح ورقم الشكوى.

- يمكن طباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة

- ستظهر محتويات الشكوى، وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

خطوات متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة

1 - يتم الدخول على هذا الرابط

2 - يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي.

3 - يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

4 - ستظهر نتيجة الاستعلام وسيتعرف منها على البيانات الخاصة به السابق ذكرها.

5 - يتم الضغط على كلمة متابعة شكوى.

6 - سوف تظهر بيانات الشكوى.

7 - يمكن تسجيل شكوى أخرى جديدة، وذلك بالضغط على تسجيل شكوى أخرى.

خطوات تسجيل شكوى أخرى لبرنامج تكافل وكرامة

يتم اتباع جميع الخطوات السابقة، وفي النهاية ستظهر الرسالة التالية «يرجى العلم أنه تم تسجيل عدد 1 شكوى سابقاً، ولتسجيل شكوى أخرى سوف تتحمل مبلغ قيمته 5 جنيهات، ثم الضغط على كلمة تسجيل مرة أخرى».

برنامج تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» للأشخاص المستحقة، من الذين لا يمتلكون مصادر دخل أو بحيازتهم أراض زراعية أو لمن فقدوا العائل أو القدرة على العمل.

إجراءات الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة

- على الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم ومعهم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة

1- صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وللطلاب في الجامعة يتم تقديم قيد من الكلية التي يدرس بها.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن في حال سجن الأب أو الأم.