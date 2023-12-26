أمين «الأعلى للشؤون الإسلامية» خطيبا للجمعة القادمة في مسجد السلام ببورسعيد

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأداء خطبة الجمعة القادمة في مسجد السلام ببورسعيد، بعنوان: «جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام»، التي ينقلها التلفزيون المصري.

خطبة الجمعة القادمة

وتناقش خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام، مؤكدة أن المال العام والملك العام والحق العام ركائز بناء الأمم والأوطان، لذلك شدد ديننا الحنيف على حرمة الاعتداء على أي منها، ونهى ديننا الحنيف عن أكل أموال الناس بالباطل.

واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسيرا»، ويقول سبحانه: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل»، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ لَحْم نَبَتَ مِنْ سُحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».

أشارت إلى أن ديننا الحنيف حذر من الاعتداء على المال بصفة عامة، حيث يقول الحق سبحانه: «وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ».