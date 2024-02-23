رقم المطافي والخدمات بمصر.. للتواصل معها في حالة الطوارئ

حرصت وزارة الداخلية على إتاحة رقم المطافي «الحماية المدنية»، بحيث يسهل التواصل السريع بينها وبين المواطنين في حالة الطوارئ كحدوث حرائق في المناطق السكنية أوالمنشآت الصناعية أو التجارية أو على الطرق المختلفة، فالتدخل السريع من الحماية المدنية يسرع من وتيرة إنقاذ المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، لذا يعتبر رقم المطافي من أهم الأرقام التي يجب أن يكون المواطنين على علم بها.

رقم المطافي

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» رقم المطافي وغرفة العمليات والخط الساخن، بحيث يصبح متاحا للمواطنين في حالات الطوارئ، على النحو التالي:

- رقم غرفة العمليات 4933105.

- الحماية المدنية «المطافي» 49322223 .

- الخط الساخن 180.

إسعاف ونجدة ومطافي.. أهم أرقام الطوارئ والخدمات في مصر

كما تستعرض «الوطن» أرقام الخطوط الساخنة للشكاوى والطوارئ، والمعلنة رسميا عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كالتالي:

- رقم الإسعاف 123

- رقم الصحة 137

- رقم الطب الوقائي 105

- رقم مكافحة الإدمان 16023

- رقم الشركة القابضة للمياه 125

- رقم الكهرباء121

- رقم الغاز 129/149

- رقم الصرف الصحي 175

- رقم المطافي 180

- رقم النجدة 122

- رقم الأمن العام 115

- رقم جرائم المعلومات 15008

- رقم السكة الحديد 15047

- رقم المترو 16048

- رقم الطرق السريعة 01221110000

- رقم شرطة النقل 145

- رقم حماية المستهلك 19588

- رقم الشكاوي الحكومية 16528

- رقم شكاوي الاتصالات 155

- رقم إنقاذ المشردين 16439

رقم مباحث الإنترنت

- الخط الساخن 108

- 0224065052

-02240650.

طرق تقديم شكوى أون لاين لوزارة الداخلية

- التواصل عبر الخدمة الصوتية على الهاتف رقم 27979700.

- التوصل مع قطاع حقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني (e.humamrightssector@moi.gov.eg).

- الأرقام التليفونية 01126977222 -01126977333 -01126977444 للتواصل مع مصلحة الأمن العام .

- للتواصل مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام على أرقام 24888888 24884500 - 115 للإبلاغ عن الهاربين.

- مصلحة الأمن العام: 24888888 – 24884500 و115 للإبلاغ عن وقائع البلطجية وتجار المخدرات، وكل من يهدد الممتلكات و يروع المواطنين.

- الإدارة العامة للمرور رقم 01221110000 24021233/02 في حالات الطوارئ على الطرق.

- الخط الساخن لمرور القاهرة رقم 136، وذلك للرد على جميع الاستفسارات.

- التواصل مع إدارة الحماية المدنية على رقم 180 لبلاغات الاشتباه في وجود مفرقعات.

- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رقمي 27921395 / 27921396 للإبلاغ عن جرائم الفساد.

- الإنقاذ النهري في حالة غرق أي شخص: 27944050

للإبلاغ عن المخالفات التموينية:27947604 – 27921290.

أرقام الخطوط الساخنة في حالات الطوارئ لوزارة الداخلية

- شرطة النجدة 122.

- مصلحة الأمن العام 115.

- مكافحة جرائم المعلومات 108.

- حوادث المرور01221110000.

أرقام سيارات الإغاثة المرورية على الطرق 01221110000- 136- 01155554444.

- ارقام الإغاثة في مرور الجيزة 144- 01205344444

نصائح الحماية المدنية «المطافئ» للوقاية من الحرائق وطرق مواجهتها

هذا وفي ذات السياق وجهت الحماية المدنية للمواطنين، عددا من النصائح والإرشادات العامة التي يجب الالتزام بها في حالة حدوث حرائق.

- في حالة اندلاع حريق في المنزل، يجب إخلائه فورا قبل التفكير في فصل الغاز والكهرباء.

- الاتصال سريعا على «المطافي» الحماية المدنية، على رقم 180 من أي هاتف سواء محمول أو أرضي.

نصائح وإرشادات لحماية المنازل من أخطار الحرائق

وفي سياق آخر، وجه اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية السابق، بعض النصائح للأسر، لمزيد من السلامة والأمان، وذلك خلال مداخلة سابقة عبر فضائية «cbc».

- يجب مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية بالوحدة السكنية أو استخدام مواد مطابقة للمواصفات في الأسلاك و«مقابس».

- استخدام مقابس مخصصة للأجهزة الكهربائية كبيرة مثل: المكواة والسخان والديب فريز والثلاجة والغلاية .

- استخدام مشترك الكهرباء، ويجب شراؤه من شركات معروفة ويكون ذو جودة مناسبة، ومطابقا للمواصفات.

- التأكد من عدم ملامسة المشترك للسجاد أو الموكيت، ويجب أن يكون على قطعة سيراميك، ويجب عدم حدوث تلامس بينه وبين الموكيت أو السجاد.