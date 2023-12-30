أشهر 4 أسواق للسيارات المستعملة في مصر.. الملاكي تبدأ من 35 ألف جنيه

يحتاج قرار شراء سيارة لوقت ومساحة كبيرة من التفكير، لارتفاع ثمنها ولحاجة الأسرة لها، مما يجعل صاحب القرار يأخذ وقتا بالبحث، بين البدائل المتاحة والأماكن الأفضل للشراء والسعر الأنسب له، وفقا لإمكانيات السيارة التى يحتاجها، ولعل أنسب الأماكن لشراء السيارات بالإمكانيات والسعر، هي أسواق السيارات المستعملة بالمحافظات، حيث يبدأ سعر السيارة فيها من 35 ألف جنيه.

أسواق السيارات المستعملة بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة أسواق السيارات المستعملة بالمحافظات، وأسعار السيارات المستعملة بها، ليمكن للراغبين بشراء سيارة، اتخاذ قرارهم المناسب بالشراء.

سوق السيارات الجديد

يقع على طريق العين السخنة، عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب.

سوق السيارات المستعملة بالقليوبية

في منطقة عزبة البرنس مدينة بنها، ويقام كل يوم سبت.

سوق السيارات بالمنوفية

يقع على طريق شبين الكوم قويسنا، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن، ويقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سوق مدينة نصر

في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة، في شارع أحمد الزمر بالحي العاشر لمدينة نصر، ويعمل بداية من فجر الجمعة حتى وقت متأخر من فجر السبت.

سيارة من 35 ألف جنيه

قال محمد وجدي بائع سيارات وسمسار بسوق الجمعة، لـ«الوطن» إن أكثر السيارات التي تلقى إقبالًا، هي الفيات بأنواعها لانخفاض ثمنها، حيث تبدأ من 35 ألف جنيه، وبالتحديد «فيات 127» التي تعتمد على محرك رباعي الإسطوانات 4 سلندر، بقوة 47 حصان، ويزداد السعر وفقا للموديل والحالة.

سيارة أوبل كورسا 2000 الهاتشباك، ذات التصميم الشبابي ومحرك رباعي الإسطوانات، وناقل حركة مانيوال يبدأ سعرها من 50 ألف جنيه وفقا للحالة والموديل، من السيارات المطلوبة.

ووفقًا لما قاله حامد علي، سمسار سيارات بسوق المنوفية، إن السيارة هوندا سيفك موديل 1990، عليها طلب كبير لإمكانياتها وانخفاض ثمنها ومظهرها الشبابى الراقي، ويبدأ سعرها من 50 ألف جنيه ومتوفر بها ناقل حركة مانيوال وأوتوماتيك.

شراء السيارات المستعملة فرصة

وأفاد محمد عبدالمحسن عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن» إلى رواج تجارة السيارات المستعملة في السوق المصرية حاليًا، بعد تراجع الطلب كثيرا على السيارات الجديدة، وأنها فرصة أمام المستخدمين لشراء سيارات مستعملة بجودة عالية وسعر مناسب.