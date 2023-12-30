«مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» مبادرة لدعم الصناعات المحلية بالسويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس، مبادرة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، لدعم المنتجات الوطنية، بحضور مدير عام الشباب والرياضة ووكيل وزارة التضامن بالسويس.

المنتج المحلي عمود الاقتصاد الوطني

وقالت ماجدة عشماوي، مدير مركز النيل للإعلام في محافظة السويس، إن المنتج المحلي يعد عمود الاقتصاد الوطني، وإحدى ركائزه المهمة التي تعمل على تعزيز الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقوية أعمدة القطاع الاقتصاد الوطني، حيث يعد تعزيز المنتج المحلي في الأسواق، وحمايته من المنتجات المستوردة أمرا هاما وحتميا.

تضامن السويس: نحرص على دعم منتج المرأة الوطني

وأشارت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي حريصة على تقديم الدعم وتمكين المرأة المصرية، بداية من التمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات، وعلى رأسها مشروعات «مستورة».

رياضة السويس تنفيذ ورش الحرف اليدوية

وأوضح عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أن تنفيذ ورش الحرف اليدوية بعنوان «حرفتك صنعتك» يأتي ضمن خطه دعم أندية الفتاة، ويتم التدريب في هذه الورش وفق احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية والحرف اليدوية.

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت غادة حمدي، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أن الجهاز يقدم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال دعمها ماليا وفنيا وتدريبيا وتسويقيا.

وقال حاتم جاد الرب، مدير مديرية العمل، إن المديرية تركز في خطتها التدريبية على التدريب التحويلي، وتقوم بتنفيذ خطتها التدريبية بمراكز التدريب المهني للمديرية، فيما قالت حسناء محمد، ممثلاً عن الغرفة التجارية، إن الغرف التجارية تقدم عددا من الخدمات الإجرائية والتنشيطية من أجل مساعدة التجار في الحفاظ على أعمالهم.

ومن جانبها أكدت نجاة مصطفى جادو، مستشار التوظيف بحزب مستقبل وطن، الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم عدد كبير من الملتقيات الوظيفية بالتواصل والتنسيق الفعال مع عدد من الشركات الخاصة والاستثمارية.