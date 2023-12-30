بشرى لـ25 مليون موظف بداية من يناير.. زيادة 500 جنيه

يهتم عدد كبير من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بالبحث عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، بعد قرار المجلس القومي للأجور الذي قرر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتعد زيادة المرتبات من السياسات الحكومية المهمة التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

ومن المقرر أن يستفيد من الزيادة جميع العاملين في القطاع الخاص، البالغ عددهم نحو 25 مليون موظف وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2022، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل وموعد صرف زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

- قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص لتصل 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

- مقدار الزيادة نحو 500 جنيه.

- رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني لتسجل 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.

- تدخل القرارات حيز التنفيذ بداية من شهر يناير 2024 دون استثناءات.

رفع الحد الأدنى للأجور

يذكر أن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترات الماضية، إذ صعدت من 2400 جنيه في يناير 2022 لتصل 2700 في الشهر نفسه من عام 2023، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم شهدت ارتفاعها الأخير لتصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.