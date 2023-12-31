إعلان نتيجة رياض الأطفال في القاهرة المرحلة الرابعة اليوم

أكدت محافظة القاهرة التنسيق مع مديرية التعليم لإعلان نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023 - 2024، ظهر اليوم، على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أنّ الخدمات التي تقدمها محافظة القاهرة على موقعها الرسمي للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، منها نتائج سنوات النقل، ونتائج الشهادة الإعدادية، واستخراج شهادة بيان النجاح، والتقديم لرياض الأطفال، والتحويلات المدرسية، والدليل التعليمي، وتطبيق نتائج الامتحانات.

مواد الشهادة الإعدادية

ومع دخول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة إتاحة بث مباشر عبر موقعها لمراجعة جميع المواد الدراسية للشهادة الإعدادية، وقال أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، إنّ الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وخلق جيلٍ قادرٍ على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، ويتم بث المراجعات على مدار أيام الأسبوع.

مراجعة مادة الكمبيوتر

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى بث شرح ومراجعات مادة الكمبيوتر وICT للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الثانوي على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم، بتوجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونخبة من الأساتذة في القاهرة.