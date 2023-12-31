بعد شائعة ارتباطها بلاعب مشهور.. من هو خطيب أليسيا يانكون ابنة مدرب حراس الأهلي؟

منذ نحو 4 سنوات، كان الأهلي على موعد مع التعاقد مع مدرب حراس مرمى بدرجة مشجع، لم يمر وجوده داخل جدران القلعة الحمراء مرور الكرام، حيث سجل البلجيكي ميشيل يانكون مكانا بارزا داخل قلوب الأهلاوية، ليس هو فحسب، بل ابنته أيضا أليسيا يانكون.

في الصفوف الأولى بين مشجعي الأهلي، كانت أليسيا يانكون تختار مكانها بين الجماهير في المدرجات في أغلب مباريات المارد الأحمر المحلية والقارية، لتصبح واحدة من أشهر المشجعات للنادي في ظل إتقانها للغة العربية، ونشر مقاطع مصورة عديدة عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي ترتدي قميص نادي القرن الإفريقي.

من هو علي عثمان خطيب أليسيا يانكون؟

شائعات عدة حاصرت أليسيا يانكون، على مدار السنوات الماضية، أبرزها ارتباطها بلاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، إلا أنّها بعد كل هذا الجدل، حسمت الأمر، بإعلان خطبتها بشكل رسمي، من خلال نشر صورة معه معلقة: «أظن قاعدة في مصر شوية»، فمن هو خطيب ابنة مدرب حراس الأهلي؟

بعد تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، الذي استضافته الإمارات، أعلنت أليسيا يانكون خطبتها من رجل الأعمال المصري علي عثمان، من خلال نشر صورة لهما خلال رحلتهما لمؤازرة الأهلي في البطولة التي توج بها على حساب فيوتشر.

معلومات عن خطيب أليسيا يانكون

وترصد «الوطن» معلومات عن علي عثمان خطيب نجلة مدرب حراس مرمى الأهلي:

(1) رجل أعمال مصري، خريج الجامعة الأمريكية.

(2) حاصل على ماجستير إدارة أعمال من فرنسا، وهو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الرائدة في مجال الدعاية والعلاقات العامة في مصر والإمارات.

(3) واحد من أبرز عشاق النادي الأهلي وتجمعه صداقة بعدد من اللاعبين.

(4) أعلن زواجه من قبل في عام 2020 من خلال صور عبر حسابه على «إنستجرام».

(5) ظهر مع أليسيا يانكون في العديد من مباريات الأهلي على مدار العام الماضي.

ويعد خطيب أليسيا يانكون، من أشهر مشجعي الأهلي أيضا، حيث يحرص على السفر خلف الفريق في كل مناسباته القارية والعالمية، من أجل مؤازرته، آخرها كأس العالم للأندية وبطولة كأس السوبر المصري.