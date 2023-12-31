تغيير 3 آلاف متر مواسير مياه في عدة قرى بالإسماعيلية لخدمة 30 ألف مواطن

قال النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية، إنه تم البدء في تغيير شبكة مواسير مياه الشرب «الاسبستوس» بنطاق قرى مركز الإسماعيلية بمواسير صحية جديدة، بعد شكاوى المواطنين من تلوث المياه وضعفها في الفترة الأخيرة.

وأضاف «دندش» في تصريحات خاصة، أنه استجابة لاستغاثة الأهالي وبناءً على شكاوى المواطنين بمناطق عديدة على امتداد مركز الإسماعيلية من ضعف المياه وتلوثها، نجح في الحصول على قرار بتغيير المواسير القديمة بمواسير جديدة صحية بطول 3 آلاف و200 متر بنطاق القرى.

أماكن تغيير مواسير مياه الشرب

وقال النائب أحمد دندش أنه سيتم تغيير مواسير المياه بدءا من قرى الإسماعيلية كوبري عين غصين والطريق حتى كوبري أبو منصور بطول 800 متر، ومن كوبري عين غصين والطريق حتى كوبري أبو سليم بطول 1200 متر، وتغيير مواسير من محطة الضبعية وحتى عزبة جود، مرورا بالشيخة سالمة، بطول 1200 متر، وحتى تصل إلى قرية عين غصين المحطة.

وأشار إلى أن تغيير مواسير مياه الشرب بالمناطق المذكورة ستعمل على إنهاء معاناة الأهالي من ضعف المياه وتلوثها وعدم صلاحيتها للشرب والتي تخدم أكثر من 30 ألف نسمة من أهالي مركز الإسماعيلية على الأقل.