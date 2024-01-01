مواعيد وأماكن سحب ملفات وظيفة مندوب هيئة قضايا الدولة.. في 7 جامعات

بدأت هيئة قضايا الدولة، استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من 16 ديسمبر 2023 للتقديم على وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة، ونرصد لكم في السطور التالية الجامعات التي تنتظر دورها في سحب الملف، وفقًا لما هو معلن من هيئة قضايا الدولة.

وجاءت الجامعات كالتالي:

- الثلاثاء 2 يناير جامعة أسوان وجامعة دمياط.

- الأربعاء 3 يناير والخميس 4 يناير جامعتي سوهاج وأزهر طنطا.

- السبت 6 يناير جامعات ازهر القاهرة بنين، أزهر بنات أسيوط، أزهر بنات دمنهور، أزهر تفهنا الإشراف.

- الاثنين 8 يناير جامعات أزهر بنين أسيوط، أزهر بنين دمنهور، أزهر بنات المنيا، أزهر بنات الفيوم.

- الثلاثاء 9 يناير جامعات أزهر بنات القاهرة، أزهر بنات المنصورة، أزهر بنات إسكندرية، كلية الشرطة.

أماكن سحب الملفات للوظيفة

يُشار إلى أنَّ هيئة قضايا الدولة، تستقبل اليوم الاثنين، بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا في الزمالك خريجي كلية الحقوق دفعة 2023 من جامعات جنوب الوادي وبورسعيد، لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة.