ما هو مصير المحلات غير المرخصة؟.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه وتهديد بالغلق

قالت مصادر حكومية إنّ معظم المحلات والمطاعم والكافيهات غير مرخصة، وقانون المحال يستهدف تقريبا نحو 5 ملايين محل، وإذا انتهت مدة ترخيص المحلات وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وتقوم مراكز تراخيص المحلات والوحدات المحلية بإنذار أصحابها للإسراع في إجراءات ترخيص المحلات، يتبع ذلك تحرير محضر بمخالفة عدم الترخيص وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ثم يقدم إنذار ثانٍ في حالة استمرار المخالفة وتصل العقوبة لحد السجن 6 أشهر وغرامة وغلق المحل المخالف.

تراخيص المحلات

وحول تراجع إقبال أصحاب المحلات على التراخيص، أشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ السبب يرجع لوجود بعض العراقيل والروتين، وتعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الترخيص ووجود رسوم إضافية، ما أدى إلى وجود إقبال لا يتناسب مع عدد المحلات الموجودة على مستوى الجمهورية.

قانون المحال العامة

ونصت المادة 30 من قانون المحال العامة بأن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وحال تكرارها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عن عام، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص.