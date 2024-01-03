قواعد اختيار المشرفين على حجاج الجمعيات الأهلية.. مُشرف لكل 45 حاجًا

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من القواعد التي يجب على المُتقدمين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم 1445 - 2024 اتباعها.

قواعد اختيار المشرفين على حجاج الجمعيات الأهلية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» قواعد اختيار المشرفين على حجاج الجمعيات الأهلية، وهي كالتالي:

1- تخصص وزارة التضامن الاجتماعي مُشرف واحد لكل 45 حاجًا.

2- يتمّ تسمية أحد المُشرفين الفائزين بعد النتيجة النهائية لاختيار المشرفين ليكون مشرفًا عامًا.

3- يتعامل المُشرف مع البعثة وفقًا للمهام المُكلف بها سواء في تدريب المشرفين أو الحجاج.

4- تشكل البعثة الإشرافية بالمحافظة بنسبة 50% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على الحجاج.

5- يُشترط ألا يكون المشرف قد تكرر مشاركته في البعثة الإشرافية لـ3 مرات متتالية.

6- أن يتمتع بلياقة بدنية وصحية ليستطيع أداء المُهمة المُكلف لها بكفاءة عالية.

7- تقديم شهادة طبية من قبل أحد المستشفيات الجامعية أو الحكومية، تفيد تمتعه بلياقة صحية وبدنية.

8- التمتع بالثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لتلك المهمة.