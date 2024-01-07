منها وحيد القرن.. تعرف على أبرز 7 حيوانات منقرضة حديثًا في العالم

يُعرف الانقراض في علم الأحياء، بأنه نهاية وجود كائن حي على سطح الأرض، من خلال موت آخر فرد منه، أو عدم قدرته على التكاثر وإنشاء أجيال جديد تضمن استمراريته في البيئة، وهناك الكثير من العوامل التي ساهمت في ضم عدد من الكائنات الحية إلى قائمة الحيوانات المنقرضة مؤخرًا، منها تغير المناخ واضطرابات السلسلة الغذائية، والصيد الجائر والتلوث.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز 7 حيوانات منقرضة مؤخرًا، وفقًا لموقع Animalsaroundtheglobe:

وحيد القرن الأسود

أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن انقراض وحيد القرن الأسود عام 2006، ويعتبر السبب الأساسي في انقراض وحيد القرن الأسود هو قيام الصيادين بملاحقته واصطياده على مدار عدة عقود من أجل الحصول على قرنه العاجي وبيعه في أسواق آسيا واليمن، لاستخدامه في بعض العلاجات وصنع الخناجر.

الحمام المهاجر

يعتبر قطع أشجار السنديان والزان هو السبب الأساسي وراء اختفاء الحمام المهاجر، لأنه كان يعتاد وضع أعشاشه عليها، كما أدى اصطياد أعداد كبيرة من الحمام المهاجر إلى انقراضه.

ماعز البرانس

انقرض هذا النوع من الماعز البري عام 2000 نتيجة سقوط شجرة على الأنثى الأخيرة المتبقية في الغابات، ويعتبر استهداف الصيادين لهذا النوع من الماعز في إسبانيا وجبال البرانس الفرنسية السبب وراء انقراضه، وفي عام 2009 قام العلماء باستنساخ ماعز البرانس من عينات جلدية لكن الحيوان المستنسخ توفي نتيجة مضاعفات في الرئتين.

طائر الدودو

انقرض طائر الدودو بعد استعمار الإنسان لموطنه الطبيعي، إذ كان الموطن الأساسي لطائر الدودو هو جزيرة موريشيوس الواقعة شرق مدغشقر في المحيط الهندي، ويُذكر أن هذا النوع من الطيورانقرض بعد حوالي 175 عامًا من اكتشاف وجوده، ولم يعد له أثر في العالم.

البايجي دلفين

يعتبر البايجي دلفين هو أول أنواع الدلافين التي تعرضت للانقراض بسبب تأثير البشر، من خلال استخدام شباك الصيد ذات الخطافات التي تتعطل وتغرق الدلافين، كما ييعتبر تدهور البيئة الطبيعية التي يحيا بها هذا النوع من الدلافين ضمن أسباب إنقراضه.

الكواجا

الكواجا هو نوعا من الحمار الوحشي الذي كان يعيش في سهول أفريقيا، والذي انقرض منذ عام 1883، ويختلف الكواجا عن أنواع الحمر الوحشية الأخرى، إذ أن الخطوط البيضاء تظهر على النصف الأمامي من جسمه فقط.

سلحفاة بينتا العملاقة

انقرضت سلحفاة بينتا العملاقة في 2012، وهي نوع من سلحفاة غالاباغوس الذي يوجد موطنها الأصلي في جزيرة بينتا الإكوادورية، وقد كشف علماء أنها لم تنقرض تمامًا حيث عُثر على 31 سلحفاة تنحدر جزئيًا من سلحفاة جزيرة بينتا في جزيرة إيزابيلا في سلسلة جزر غالاباغوس ولكن يمكن القول أنها انقرضت وظيفيا في بيئتها الطبيعية.