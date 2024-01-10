وكيل تعليم شمال سيناء: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له اليوم، إنه لا يوجد أي شكاوى في امتحانات صفوف النقل اليوم وانتهت بشكل طبيعي.

وأضاف حمزة رضوان، أن الطلاب أدوا امتحانات للشهادة الابتدائية في فصولها الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بمادتي العلوم والمهارات المهنية، بنسبة حضور التلاميذ للصف الرابع 95%، والصف الخامس 97% والصف السادس 97 %، بإجمالي 96% ابتدائية.

نسبة الحضور الإعدادي 96%

أدى تلاميذ الصف الأول والثاني الإعدادي، مادتي العلوم، والجبر والأصحاء، بنسبة حضور للصف الأول الإعدادي 95% بحسب البيان، فيما كانت نسبة الحضور للصف الثاني الإعدادي 97%، ونسبة حضور إجمالي 96% للصفين الابتدائية والإعدادية.

نسبة الحضور الفني 95%

وأدى طلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، امتحانات مادة مواد ثقافية، فترة أولى، مواد فنية فترة ثانية، نسبة الحضور للثانوي الصناعي 95%، والحضور للثانوي الزراعي 87%، ونسبة الحضور للثانوي التجاري 99%، ونسبة الحضور للفندقي 95%

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع المدارس، بمنع الغش في الامتحانات، ومنع إدخال الهاتف، والعمل على الالتزام التام في أداء الامتحانات، سواء للتلاميذ أو الملاحظين، وعمل التقارير اليومية، بمتابعة قسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم، والتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.