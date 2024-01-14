الفئات المستحقة للاستفادة من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر

يهدف صندوق تأمين الأسرة بنك ناصر الاجتماعي، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، إلى مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مصدر رزق، وذلك وفقًا لأهداف جوهرية محددة.

أحكام لصالح المُستفيدين

الصندوق لا يستهدف الربح في الأساس، لكن يضمن تنفيذ الأحكام الصادرة الخاصة بتقرير الأجور والنفقات وما في حكمها لصالح المُستفيدين من المُطلقات أو الزوجات أو الأولاد والوالدين.

ما هي الفئات المُستحقة لصندوق تأمين الأسرة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هي الفئات المُستحقة لصندوق تأمين الأسرة؟.

سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية

ويلعب بنك ناصر الاجتماعي دورًا مهمًا في الإشراف على صندوق تأمين الأسرة، حتى يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية أثناء اختيار المُستفيدين من الحكم للتنفيذ خلال صندوق الأسرة.

كما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من الأبناء والنساء، بحد أقصى 500 جنيه شهريًا دون انتظار أن يتم التحصيل من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

هناك عدد من الشروط حتى يتمكن الشخص من الحصول على الخدمة التي جاءت كالتالي:

1- تتقدم المُستفيدة من خدمة صندوق تأمين الأسرة بالصيغة التنفيذية للحكم التي تريد أن يتم تنفيذه وإعلان قانوني حديث، وفقًا للمادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

2- يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

3- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

4- صورة من وثيقة الزواج.

5- شهادة رسمية صادرة من المحكمة المختصة فيها ما يفيد الاستئناف على الحكم من عدمه، وفي حالة الاستئناف، يتم تقديم صورة رسمية من الحكم.

6- توكيل رسمي عام باسم رئيس مجلس الإدارة.