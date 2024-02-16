أماكن للخروج في المعادي.. لطالبي الهدوء والأجواء الطبيعية

تشتهر المعادي بشوارعها الهادئة والمشجّرة والمطاعم العصرية، وتنتشر بها المطاعم الأوروبية والمصري، بجانب المقاهي التي تحتوي على أنواع المأكولات العضوية والنباتية، بالإضافة إلى المشروبات، وهناك كذلك عدد كبير من أماكن للخروج في المعادي، تشكل الوجهة المفضّلة لدى الكثير من الحشود الأجنبية والمصرية.

أماكن للخروج في المعادي

وإليك أهم أماكن للخروج في المعادي، وهي كالتالي:

بلاتفورم المعادي

يضم العديد من المطاعم والمقاهي والكافيهات المطلة على نهر النيل، ويحتوي البلاتفورم العديد من المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية، بالإضافة إلى العديد من المقاهي والكافيهات التي تقدم مجموعة متنوعة من المشروبات.

يمكن للزوار الاستمتاع بتناول الطعام أو المشروبات والاستمتاع بمنظر النيل الخلاب.

مجمع نايل بوينت المعادي

يضم العديد من المطاعم والمقاهي والكافيهات، إضافة إلى مركز تسوق، ويحتوي كذلك على على العديد من المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية، إضافة إلى العديد من المقاهي والكافيهات التي تقدم مجموعة متنوعة من المشروبات.

كما يضم المجمع أيضًا مركز تسوق يضم العديد من المحلات التجارية المختلفة.

أماكن خروج في المعادي شارع 9

يضم شارع 9 المعادي العديد من المطاعم والمقاهي والكافيهات، إضافة إلى العديد من المحلات التجارية، ويُعد من أشهر الشوارع التجارية في المعادي، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات.

ويمتد الشارع على طول 2.7 كيلومتر من حدائق المعادي حتى كوبرى شمال طرة، ويتميز بوجود العديد من المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية، مثل المأكولات المصرية، والإيطالية، والفرنسية، واللبنانية، وغيرها.

كما يضم الشارع أيضًا العديد من المقاهي والكافيهات التي تقدم مجموعة متنوعة من المشروبات، مثل القهوة، والشاي، والعصائر، وغيرها، ويُعد شارع 9 المعادي مكانًا مثاليًا للخروج مع العائلة أو الأصدقاء، حيث يمكن الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام في مكان واحد.

حديقة النيل

تقع حديقة النيل على ضفاف نهر النيل، وتتميز بمساحاتها الخضراء وبحيراتها الجميلة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للتنزه والاسترخاء، تبلغ مساحة الحديقة حوالي 80 فدان، وتضم العديد من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى بحيرتين كبيرتين، والعديد من الممرات المائية، يمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه في الحديقة والاسترخاء على العشب، كما يمكنهم أيضًا ركوب الدراجات أو التجديف في البحيرات.

باخرة نايل كريستال

تتميز الباخرة بتقديم رحلات نيلية متحركة لتناول الغداء والعشاء مع الاستمتاع بمنظر النيل الخلاب من خلال جزيرة المعادي، تتسع الباخرة لـ 250 شخصًا، وتقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة، مثل الرقص الشرقي والأوبرا.

وتنطلق رحلات الباخرة من أمام محطة بنزين التعاون للبترول في المعادي، وتستمر لمدة 3 ساعات.

بيكابو المعادي

عبارة عن ساحة واسعة بها العديد من الألعاب المناسبة للأطفال، بالإضافة إلى وجود مطعم وكافيه، وتضم الساحة العديد من الألعاب، مثل لعبة الترامبولين، ولعبة الكرنفال، ولعبة الدببة، ويمكن للأطفال أيضًا الاستمتاع بتناول الطعام أو المشروبات في المطعم أو الكافيه الموجودين في الساحة.

ماجيك بلانيت المعادي

يضم صالة كبيرة بها العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية للأطفال وللكبار أيضًا، وتضم الصالة العديد من الألعاب، مثل ألعاب الفيديو، وألعاب السيارات، وألعاب الفيديو جيم، يمكن للأطفال والكبار أيضًا الاستمتاع بحضور عروض الألعاب السحرية أو عروض السينما.